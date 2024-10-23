Регионы начнут устанавливать индексы платы граждан за ЖКХ

Как сообщается, в ФАС готовы рассмотреть заявки регионов об установлении долгосрочных тарифов на ЖКХ, которые могут быть установлены на 3 года и более. Главы субъектов направляют в ведомство предложения об изменении тарифов ЖКХ на согласование с учетом мер поддержки граждан, а также для обеспечения обновления и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.
«По каждому региону устанавливается свой индекс платы населения, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства РФ индекса по отдельным городам на основании решений глав регионов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, ведомство проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ФАС выдает региональному тарифному органу власти предписание об исключении необоснованных затрат, говорится в сообщении. «За период 2023—2024 гг. по результатам 129 контрольных мероприятий ведомство выявило 43,5 млрд необоснованных расходов», — отмечается в сообщении. В ходе исполнения предписаний ФАС часть из этой суммы уже исключена из тарифов, остальная часть будет исключена в будущие периоды.
Отмечается, что в 1-м квартале 2024 года территориальные органы провели внеплановые проверки в 82 субъектах РФ. «Выдано 108 предписаний об устранении нарушений в действиях 58 органов регулирования. В результате контрольных мероприятий снижены тарифы на тепловую энергию. Сейчас проводятся проверки в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах Сибири, на Дальнем Востоке они завершены и сейчас ФАС России анализирует их результаты», — говорится в сообщении.
Дополнительно ведомство сообщает, что для льготных категорий населения действуют механизмы адресной поддержки по оплате коммунальных услуг. Подробнее о них можно узнать в МФЦ, на портале «Госуслуги» и в отделах социальной защиты населения.
Как сообщается, правительство РФ направит в регионы более 12,4 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ ветеранам и лицам с ограниченными возможностями. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, говорится в сообщении.