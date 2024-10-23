Регионы начнут устанавливать индексы платы граждан за ЖКХ

Как сообщается, в ФАС готовы рассмотреть заявки регионов об установлении долгосрочных тарифов на ЖКХ, которые могут быть установлены на 3 года и более. Главы субъектов направляют в ведомство предложения об изменении тарифов ЖКХ на согласование с учетом мер поддержки граждан, а также для обеспечения обновления и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.