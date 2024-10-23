Путину показали шуточную «купюру БРИКС»

«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (Торгово-промышленная палата — прим. ТАСС), то ли еще кто-то, — они напечатали такую квазиденьгу», — рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов об этом эпизоде. По его словам, данная купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».