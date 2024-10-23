Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путину показали шуточную «купюру БРИКС»

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на саммите в Казани ознакомился с символической «купюрой БРИКС» и, смеясь, передал ее главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Последней банкнота не понравилась, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

После завершения заседания БРИКС в расширенном составе российский лидер покидал зал с некоей купюрой в руках. Он с улыбкой показал ее министрам и отдал банкноту в надежные руки председателя Банка России.

«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (Торгово-промышленная палата — прим. ТАСС), то ли еще кто-то, — они напечатали такую квазиденьгу», — рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов об этом эпизоде. По его словам, данная купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».

«Она (банкнота — прим. ТАСС) не понравилась Набиуллиной», — с улыбкой добавил представитель Кремля.