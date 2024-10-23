Путин предупредил об угрозе нового мирового кризиса из-за растущей долговой нагрузки

По его словам, наблюдается «фрагментация глобальной торговли», что приводит к значительным изменениям в мировой торговле и экономике в целом. Президент подчеркнул, что центры активности все более смещаются в сторону развивающихся рынков, что требует пересмотра стратегий экономического развития и международного сотрудничества.
«Мировая торговля и, в целом, глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Позитивно то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь, за счет глобального Юга и Востока — и естественно, государств БРИКС», — отметил президент.
Владимир Путин выразил уверенность в том, что многополярная модель способна стимулировать новую волну экономического роста.
В то же время он предупредил о возможной угрозе международного кризиса, связанной с увеличением долговой нагрузки в развитых странах. Путин подчеркнул, что односторонние санкции и протекционизм ухудшают ситуацию, создавая дополнительные риски для мировой экономики. Президент России отметил необходимость искать пути для укрепления сотрудничества и взаимодействия на глобальном уровне.
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