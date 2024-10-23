Путин предупредил об угрозе нового мирового кризиса из-за растущей долговой нагрузки

В то же время он предупредил о возможной угрозе международного кризиса, связанной с увеличением долговой нагрузки в развитых странах. Путин подчеркнул, что односторонние санкции и протекционизм ухудшают ситуацию, создавая дополнительные риски для мировой экономики. Президент России отметил необходимость искать пути для укрепления сотрудничества и взаимодействия на глобальном уровне.