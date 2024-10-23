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Путин предложил обсудить углубление финансовой интеграции БРИКС

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил обсудить на саммите БРИКС углубление финансового взаимодействия, дальнейшее расширение объединения и урегулирование острых конфликтов.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Сейчас в узком составе предлагаем рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов», — сказал глава российского государства, открывая заседание саммита объединения в узком составе.

По словам Путина, следует уделить внимание выполнению «двух важных решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге». «Имеется в виду углубление финансового взаимодействия в рамках БРИКС», — назвал первую тему российский лидер. По его словам, «другой не менее важный вопрос — о дальнейшем расширении объединения».