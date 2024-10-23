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Путин назвал экономические преимущества БРИКС перед G7

Доля стран-членов блока в мировой экономике по паритету по паритету покупательной способности уверенно превышает долю «Большой семерки», заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

«Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года <…> составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи — это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что страны БРИКС, благодаря ответственной экономической политике, демонстрируют устойчивость.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».