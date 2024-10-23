Путин назвал экономические преимущества БРИКС перед G7

«Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года <…> составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи — это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что страны БРИКС, благодаря ответственной экономической политике, демонстрируют устойчивость.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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