Путин и Си Цзиньпин обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между РФ и КНР

Президент РФ во вторник на полях саммита БРИКС провел двусторонние встречи, в том числе с председателем КНР, позже в ходе неформального ужина у Путина продолжилось общение с коллегами в формате «тет-а-тет». «С председателем КНР был очень такой плотный разговор, я бы сказал», — заметил Ушаков, говоря о формате общения Путина «тет-а-тет».