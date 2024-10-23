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Путин и Си Цзиньпин обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между РФ и КНР

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Проблематика инфраструктуры расчетов между Россией и Китаем обсуждалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Источник: POOL

«Все вопросы обсуждались, в том числе и финансовое сотрудничество», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров лидеров РФ и КНР проблематика платежей в расчетах между странами.

Президент РФ во вторник на полях саммита БРИКС провел двусторонние встречи, в том числе с председателем КНР, позже в ходе неформального ужина у Путина продолжилось общение с коллегами в формате «тет-а-тет». «С председателем КНР был очень такой плотный разговор, я бы сказал», — заметил Ушаков, говоря о формате общения Путина «тет-а-тет».