Объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос в 1,5 раза

«Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 млрд рублей. Растет также и число самозанятых — участников закупок, сегодня их уже более 7 тыс.», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Список регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых по итогам трех кварталов 2024 года возглавила Москва (более 1,38 млрд рублей), далее следуют Курская область (1,15 млрд рублей), Московская область (0,65 млрд рублей), Санкт-Петербург и Республика Башкортостан (0,51 млрд и 0,35 млрд рублей соответственно).
«Набольший прирост объема закупок у самозанятых произошел в Курской области (1,1 млрд рублей), Санкт-Петербурге (317,7 млн рублей) и Республике Башкортостан (243,6 млн рублей). В топ-5 субъектов РФ по этому показателю также вошли Свердловская область (201,3 млн рублей) и Московская область (188,9 млн рублей)», — добавил Исаевич.
Наиболее востребованными в системе закупок у самозанятых за три квартала текущего года стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования, профессиональные, научные и технические услуги, услуги в области творчества, искусства и развлечений и строительные работы.
Всего с 2019 года почти 3 тыс. крупнейших заказчиков заключили договоры с более чем 17 тыс. самозанятыми. Их общая сумма составила 20,7 млрд рублей, средняя цена договора — почти 610 тыс. рублей.