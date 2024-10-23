Объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос в 1,5 раза

«Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 млрд рублей. Растет также и число самозанятых — участников закупок, сегодня их уже более 7 тыс.», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.