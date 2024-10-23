МВФ: Экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

По его словам, ненормальным было то, что такая крупная держава, как Россия долгое время отставала от более мелких европейских стран. По своей территории она многократно превосходит их, имеет развитый добывающий сектор и гораздо большее население. «Долгое время страна, находясь в состоянии неоколониальной зависимости, буквально все, что можно произвести самим, закупала у других. После 2022 года ситуация в корне изменилась. Сегодня приходится осуществлять агрессивное импортозамещение и налаживать собственное производство. Поэтому сегодняшнее четвертое место России вполне ожидаемо. В предыдущие годы Россия поэтапно обгоняла своих европейских конкурентов — одного за другим: Великобританию и Францию, Германию, а вот сейчас и Японию», — подчеркнул эксперт.