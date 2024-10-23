МВФ: Экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

Паритет покупательской способности представляет собой соотношение двух денежных единиц, валют разных стран по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг, пояснил директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Балацкий.
В свою очередь покупательная способность показывает, сколько среднестатистический потребитель может купить на определённую сумму денег товаров и услуг при существующем уровне цен. Такие пересчеты необходимы из-за того, что один и тот же товар, произведенный в разных странах, стоит в этих странах неодинаково, говорит он.
То, что российская экономика стала четвертой в мире — это важный сигнал как самой России, так и всего мира, считает Балацкий.
По его словам, ненормальным было то, что такая крупная держава, как Россия долгое время отставала от более мелких европейских стран. По своей территории она многократно превосходит их, имеет развитый добывающий сектор и гораздо большее население. «Долгое время страна, находясь в состоянии неоколониальной зависимости, буквально все, что можно произвести самим, закупала у других. После 2022 года ситуация в корне изменилась. Сегодня приходится осуществлять агрессивное импортозамещение и налаживать собственное производство. Поэтому сегодняшнее четвертое место России вполне ожидаемо. В предыдущие годы Россия поэтапно обгоняла своих европейских конкурентов — одного за другим: Великобританию и Францию, Германию, а вот сейчас и Японию», — подчеркнул эксперт.
Он также обратил внимание, что в условиях военных действий и тотальных санкций со стороны Запада увеличивать ВВП — большое достижение. И это элемент политического устрашения для геополитических соперников. «Ожидания Запада, что российская экономика рухнет под прессом санкций, не оправдались. Наоборот — страна только окрепла. Это должно настораживать врагов страны и сдерживать их пыл в будущих враждебных акциях против нас», — заключил Балацкий.
Удивительно, но факт, благодаря текущим процессам в мире Россия постепенно наращивает свой потенциал в большинстве секторов экономики, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
По ее словам, подспорьем здесь стал и резкий разворот с Запада на Восток, и запуск программы импортозамещения, и активное участие в формировании и расширении союза-стран БРИКС. На основе этого российская экономика смогла показать значительный экономический рост с одновременной стагнацией и процессом деиндустриализации в таких развитых экономиках, как Япония и Германия, которые долгое время занимали ведущие позиции после США и Китая. Но время не стоит на месте, говорит Новикова.
Постепенно и экономика Индии поднялась на 3 позицию в рейтинге стран по ВВП по паритету покупательной способности (ППС), что означает соотношение цен на одинаковый набор товаров и услуг в разных валютах, а Россия заняла 4 строчку рейтинга. Более того, Индонезия, одна из ведущих стран АСЕАН, так же поднялась на 7 позицию в этом списке, то есть происходит постепенное замещение развитых экономик развивающимися, пояснила эксперт. Дальнейшая динамика, считает она, зависит от многих факторов, включая в том числе наличие источников дешевых природных ресурсов, дешевых трудовых ресурсов, необходимого капитала и значительного потребительского рынка. У России все это есть с учетом сотрудничества с экономиками союза БРИКС.