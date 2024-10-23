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Минстрой: доля затрат на кредиты в цене новостроек достигла четверти

МОСКВА, 23 окт — РИА Недвижимость. Доля затрат на обслуживание банковских кредитов в стоимости квадратного метра на рынке новостроек России после ряда повышений ключевой ставки достигла почти 25%, заявил на XXV Международном жилищном конгрессе замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Источник: РИА "Новости"

«Ни о какой рентабельности застройщиков выше 5, 7, 10%, если брать нестоличные города и города с населением меньше 1 миллиона человек, в таких условиях говорить не приходится», — отметил чиновник.

Он отметил, что в условиях политики регулятора, направленной на охлаждение рынка жилья в частности и рынка кредитования в целом, Минстрой видит риски снижения объема запуска новых проектов в 2026—2027 годах.

«Самое главное сейчас для нас — вместе с регионами следить за состоянием застройщиков, за тем, как развивается их бизнес», — подчеркнул Стасишин.