Минстрой: доля затрат на кредиты в цене новостроек достигла четверти

«Ни о какой рентабельности застройщиков выше 5, 7, 10%, если брать нестоличные города и города с населением меньше 1 миллиона человек, в таких условиях говорить не приходится», — отметил чиновник.
Он отметил, что в условиях политики регулятора, направленной на охлаждение рынка жилья в частности и рынка кредитования в целом, Минстрой видит риски снижения объема запуска новых проектов в 2026—2027 годах.
«Самое главное сейчас для нас — вместе с регионами следить за состоянием застройщиков, за тем, как развивается их бизнес», — подчеркнул Стасишин.