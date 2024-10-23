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Минфин намерен привлекать иностранных инвесторов на рынок ценных бумаг РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ закладывает в планы привлечение инвесторов как дружественных, так и недружественных стран на российский рынок ценных бумаг. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Павел Шахлевич на Форуме розничных инвесторов — 2024.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Мы закладываем в наши планы привлечение дружественных инвесторов и недружественных инвесторов. Мы обсуждаем нашу систему антисанкционного планирования и указов в рамках того, чтобы иностранные инвесторы не боялись нести новые денежные средства», — сказал он.

Шахлевич напомнил о смягчении условий по выплатам дивидендов иностранцам. «У нас были решения правительственной комиссии о том, что денежные средства, которые инвестируются иностранцами, можно выводить в упрощенном порядке в рамках дивидендной прибыли с 1 апреля 2023 года. Мы по итогам 2024 года посмотрим, какие компании придут и насколько это будет интересно», — сказал он.

Представитель министерства добавил, что работа над тем, чтобы новые денежные средства, заведенные в страну, не подвергались никаким ограничениям, продолжается.

Ранее стало известно, что Минфин России подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка». Он описывает способы достижения целей указа президента, в том числе по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%.