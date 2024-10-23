Минфин намерен привлекать иностранных инвесторов на рынок ценных бумаг РФ

Шахлевич напомнил о смягчении условий по выплатам дивидендов иностранцам. «У нас были решения правительственной комиссии о том, что денежные средства, которые инвестируются иностранцами, можно выводить в упрощенном порядке в рамках дивидендной прибыли с 1 апреля 2023 года. Мы по итогам 2024 года посмотрим, какие компании придут и насколько это будет интересно», — сказал он.