Минфин намерен привлекать иностранных инвесторов на рынок ценных бумаг РФ

«Мы закладываем в наши планы привлечение дружественных инвесторов и недружественных инвесторов. Мы обсуждаем нашу систему антисанкционного планирования и указов в рамках того, чтобы иностранные инвесторы не боялись нести новые денежные средства», — сказал он.
Шахлевич напомнил о смягчении условий по выплатам дивидендов иностранцам. «У нас были решения правительственной комиссии о том, что денежные средства, которые инвестируются иностранцами, можно выводить в упрощенном порядке в рамках дивидендной прибыли с 1 апреля 2023 года. Мы по итогам 2024 года посмотрим, какие компании придут и насколько это будет интересно», — сказал он.
Представитель министерства добавил, что работа над тем, чтобы новые денежные средства, заведенные в страну, не подвергались никаким ограничениям, продолжается.
Ранее стало известно, что Минфин России подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка». Он описывает способы достижения целей указа президента, в том числе по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%.