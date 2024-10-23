Международный сельхозконгресс Asiaexpo начал работу в «Сириусе»

«В работе нашего конгресса принимают участие делегации из Саудовской Аравии, Иордании, Габона, Камеруна и многих других стран. Мы растем быстро, уверенно, и нам это нравится. У нас появилась приставка “глобал”. Мы вместе с нашими партнерами выходим на мировые рынки. “Глобал” — это и большой труд, и большие надежды. Практически сразу после конгресса мы будем в Ираке, в декабре нас ждут в Индии, весной — в Саудовской Аравии, потом в нашем графике сразу восемь африканских стран — от Экваториальной Гвинеи до ЮАР», — сказал в ходе церемонии открытия генеральный директор конгресса Юрий Милованов.