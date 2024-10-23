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Международный сельхозконгресс Asiaexpo начал работу в «Сириусе»

Организаторы конгресса стремятся сделать все для того, чтобы между странами-участницами «были и точки роста, и точки соприкосновения».

Источник: Авто Mail

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 октября. /ТАСС/. Представители более 50 стран принимают участие во втором международном сельскохозяйственном конгрессе Asiaexpo, который открылся в университете «Сириус», передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

«В работе нашего конгресса принимают участие делегации из Саудовской Аравии, Иордании, Габона, Камеруна и многих других стран. Мы растем быстро, уверенно, и нам это нравится. У нас появилась приставка “глобал”. Мы вместе с нашими партнерами выходим на мировые рынки. “Глобал” — это и большой труд, и большие надежды. Практически сразу после конгресса мы будем в Ираке, в декабре нас ждут в Индии, весной — в Саудовской Аравии, потом в нашем графике сразу восемь африканских стран — от Экваториальной Гвинеи до ЮАР», — сказал в ходе церемонии открытия генеральный директор конгресса Юрий Милованов.

Он также отметил, что организаторы конгресса стремятся сделать все для того, чтобы между странами-участницами «были и точки роста, и точки соприкосновения». Милованов подчеркнул, что в университете «Сириус» собрались компании, заинтересованные в быстром и качественном росте, они делятся своим опытом и активно участвуют в деловой программе конгресса.

О конгрессе

Первый международный конгресс Asiaexpo состоялся на федеральной территории Сириус в 2023 году, в нем приняли участие почти 6 тыс. человек. По итогам мероприятия было подписано 21 публичное соглашение и заключено более 100 контрактов на общую сумму порядка 3 млрд рублей.

В 2024 году Asiaexpo проходит в университете «Сириус» 23—25 октября. В рамках конгресса запланированы деловая программа, выставки, культурные мероприятия для участников бизнес-миссии из России, стран Азии, Африки и Ближнего Востока.