Локомотив затормозил: кто спасет Германию и ЕС

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В правительстве ФРГ ожидают снижение ВВП в 2024 году на 0,2%, хотя ранее прогнозировался небольшой рост. В 2023 году ВВП страны снизился впервые с 2020 года — на 0,3%. Таким образом, ожидается снижение экономики страны второй год подряд. Но ФРГ пока остается крупнейшей экономикой Евросоюза, а ранее была локомотивом европейского экономического роста. Спад в Германии отражается и на ЕС — экономика Евросоюза в прошлом году выросла в 2023 году на символические 0,5%, а в этом году пока увеличение ВВП не превышает 0,6% по итогам второго квартала, согласно данным европейской статистики.
Первоначальные надежды на экономический рост в ФРГ в 2024 году не подтверждаются, пояснил научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александр Котов.
По его мнению, для германской экономики есть риски втягивания в долгий период практически нулевых темпов роста. Существует высокая вероятность, что общий высокий уровень инфляции и снижение поступления производственных заказов закрепят эту тенденцию. Во внутреннем хозяйственно-политическом пространстве Германии продолжатся дискуссии о слабой инвестиционной привлекательности, связанные в том числе с высокими затратами на электроэнергию.
Положение в экономике усугубляют геополитические проблемы, связанные финансовой поддержкой Украины, ближневосточным конфликтом и сложными отношениями с Китаем. «Серьезным препятствием также является высокий уровень бюрократии», — рассказал Александр Котов.
Так, компании ФРГ попробуют лоббировать снижение сложных требований к отчетности, которые перегружают средний бизнес и отнимают огромные человеческие ресурсы. По прогнозу Александра Котова, экономический спад обострит нехватку рабочих мест и квалифицированной рабочей силы в Германии и ЕС в целом. Тем временем, согласно данным европейского издания Politico, жители Германии все больше беспокоятся о будущем страны из-за ухода национальных крупных производств в США и страны Юго-Восточной Азии, ухудшения демографии, нехватки денег на ремонт дорог и другую инфраструктуру. Также немцы встревожены большим количеством мигрантов и подорожавшей энергией.
Нет возможностей для рывка
Спад в Германии и резкое замедлении роста в ЕС указывают на тенденции, которые наблюдаются на протяжении последних нескольких лет, полагает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин.
Так, у Европейского Союза отсутствуют ресурсы для технологического рывка, снижается роль ЕС в мировой экономике из-за его технологического отставания и падения международной привлекательности. Экс-глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что нужны многомиллиардные инвестиции для того, чтобы Евросоюз совершил технологический рывок, и чтобы он не отставал от других центров силы, в первую очередь Соединенных Штатов и Китая. Для таких инвестиций Марио Драги предлагает ЕС наращивать госдолг.
Поэтому, как отметил Сергей Шеин, ситуация с Германией означает, что крупнейшая экономика и промышленный локомотив Европейского Союза сама не может выбраться из стагнации. При этом конкурентоспособность и Германии, и ЕС уже проигрывает американским и китайским аналогам. Это видно и по технологическим компаниям, это видно и по автомобилестроению. ЕС стремится защитить свой рынок высокими пошлинами.
«В этой ситуации, по сути, внешняя и внутренняя конъюнктура означает, что доля Европейского Союза в мировой экономике будет все-таки постепенно снижаться и будет теряться привлекательность для зарубежных инвесторов Европейского Союза и Германии», — прогнозирует Сергей Шеин.
Ухудшает ситуацию и обсуждение конфискации российских активов за рубежом, что отпугивает инвесторов и снижает международную привлекательность Европейского Союза в их глазах именно с экономической точки зрения.
Экономика Германии, как драйвер роста, всегда помогала Европейскому Союзу выйти из кризисов. Так было и экономическом кризисе 2008−2012 годов, так было и миграционном кризисе 2015−2016 годов. Эти сложные времена во многом преодолевались за деньги немецких налогоплательщиков.
И спад в экономике ФРГ означает, что у Европейского Союза, помимо сокращения ресурсов, теряется и пространство для маневра, и запас прочности. «И долгосрочные последствия мы, наверное, увидим только где-то в среднесрочной или долгосрочной перспективе на отрезке 15−50 лет», — уточнил экономист.
Для немцев экономический спад — это повод для внутриполитической нестабильности. Антисистемные партии демонстрируют успехи на региональных выборах, предлагая решения антикризисных задач. По мнению Сергея Шеина, эти антисистемные партии на выборах во многом как раз и обыгрывают сюжеты, связанные с повышением цен на энергоносители, со снижением покупательной способности населения, особенно среднего класса, что в принципе немцам как раз и мешает формировать внутренний спрос и несколько оживить свою экономику.
«Поэтому думаю, что для Германии это (спад — ред.), конечно, принесет рост протестных настроений, рост антисистемных партий и определенную степень политической нестабильности, которая, безусловно, будет сказываться и на ситуации внутри всего Европейского Союза, поскольку европейские страны, большие да малые, они все-таки смотрят на действительно экономические возможности Германии, когда вступают в ситуацию торга относительно того или другого вопроса. Поэтому экономически слабая Германия — это менее предсказуемый и менее сильный на мировой арене Европейский Союз», — прогнозирует Сергей Шеин.
Поможет БРИКС?
Экономика Германии переживает сильнейший спад за последние десятилетия, связанный с перестройкой всех торговых взаимосвязей в рамках мировой экономики, пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Если примерно до 2020 года ключевыми торговыми центрами или хабами в рамках глобальных цепочек создания стоимости были США, Китай и Германия, то на сегодняшний день, по ее мнению, таких центров осталось два: европейский центр стал частью американского.
«По сути, Европа, а вместе с ней и Германия лишились источника дешевых природных ресурсов, что вместе с довольно дорогой рабочей силой привело к сильному удорожанию конечной продукции и снижению ее конкурентоспособности в мире», — отметила Екатерина Новикова. Поскольку Германия испытывает экономические трудности, то и другие европейские страны, связанные торговыми отношениями с немецкими компаниями, будут показывать определенный спад в экономике, полагает она.
«В дальнейшем европейские страны будут стараться найти новые центры торгового взаимодействия и не исключено, что таким центром для них может стать союз стран БРИКС», — прогнозирует экономист.
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