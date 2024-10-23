Локомотив затормозил: кто спасет Германию и ЕС

В правительстве ФРГ ожидают снижение ВВП в 2024 году на 0,2%, хотя ранее прогнозировался небольшой рост. В 2023 году ВВП страны снизился впервые с 2020 года — на 0,3%. Таким образом, ожидается снижение экономики страны второй год подряд. Но ФРГ пока остается крупнейшей экономикой Евросоюза, а ранее была локомотивом европейского экономического роста. Спад в Германии отражается и на ЕС — экономика Евросоюза в прошлом году выросла в 2023 году на символические 0,5%, а в этом году пока увеличение ВВП не превышает 0,6% по итогам второго квартала, согласно данным европейской статистики.