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Лидеры БРИКС высказались за создание единой системы расчетов на основе нацвалют

Свое мнение по поводу улучшения расчетной системы на базе нацвалют государств БРИКС озвучили на казанском саммите президенты Ирана, Бразилии и Египта.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На саммите БРИКС, который начал свою работу 22 октября в Казани, глава Нового банка развития Дилма Руссефф отметила, что уже 28,3% финансирования участников осуществляется в национальных валютах.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на саммите, призвал страны БРИКС создать более эффективную систему расчетов на основе национальных валют. Он подчеркнул: «Независимые страны больше не могут платить за ошибочную финансовую политику и неэффективность США в борьбе с организованной коррупцией в их финансовом секторе».

Египет также выразил готовность к активизации сотрудничества в этой области. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил: «Египет подтверждает важность расширения сотрудничества в сферах расчетов в национальных валютах». Это подтверждает его стремление вовлечь Египет в более тесное взаимодействие с БРИКС.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, участвуя в саммите по видеосвязи, уточнил, что создание единой банковской системы БРИКС не заменит существующие внутренние финансовые системы стран-участников. «Когда мы говорим о банковской системе, мы обсуждаем возможность создать финансовую систему, которая уменьшит затраты для наших коммерческих отношений», — пояснил да Силва.

Казанский саммит БРИКС собрал делегатов из 36 стран и шести международных организаций. Это событие является ключевым в рамках председательства России в объединении. Основная тема саммита — укрепление многосторонности в интересах справедливого глобального развития и обеспечения безопасности участников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».