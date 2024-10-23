Лидеры БРИКС высказались за создание единой системы расчетов на основе нацвалют

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на саммите, призвал страны БРИКС создать более эффективную систему расчетов на основе национальных валют. Он подчеркнул: «Независимые страны больше не могут платить за ошибочную финансовую политику и неэффективность США в борьбе с организованной коррупцией в их финансовом секторе».