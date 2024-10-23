Каким будет курс рубля 24 октября 2024: прогноз эксперта

Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца текущей недели — 13,3−13,7, официальный доллар, рассчитываемый ЦБ, может двигаться на уровне 95−97. Пока рубль слабо отыгрывает фактор налогового периода, что может указывать на силу негативных факторов — растущего спроса на иностранную валюту при ее ограниченном предложении, расширения бюджетного дефицита, острой геополитики. Тем не менее, мы считаем, что к пику налогового периода, который придется на 28 число, рубль все же может отыграть некоторые потери, оттеснив юань к 13,3, а доллар ниже 96. Ожидаемый подъем ключевой ставки Банка России в пятницу также может придать рублю уверенности в моменте, хотя в целом эффект от ужесточения ДКП накопительный и поддержит рубль ближе к концу года.