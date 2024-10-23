Каким будет курс рубля 24 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль предпринял попытку укрепления, а сырьевые товары в основном дешевели под давлением роста глобального доллара. Индекс американской валюты вернулся к уровням августа 2024 г. на фоне переоценки темпов снижения процентных ставок ФРС и неопределенности, связанной с предстоящими президентскими выборами.
В свою очередь новости принесли санкционный негатив — министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала на следующей неделе ужесточение санкций против России. Ранее стало известно, что очередной пакет санкций ЕС будет нацелен против российского экспорта СПГ.
Сегодня позднее будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах штатов. Из завтрашних публикаций выделим предварительные индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Квартальную финотчетность представят S&P, Global Unilever, Union Pacific.
На российском рынке Henderson проведет День инвестора и раскроет операционные показатели за сентябрь 2024. X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал.
Инвесторы могут занять выжидательную позицию накануне заседания БЦ по ключевой ставке. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 октября — 2700−2800 п.
Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца текущей недели — 13,3−13,7, официальный доллар, рассчитываемый ЦБ, может двигаться на уровне 95−97. Пока рубль слабо отыгрывает фактор налогового периода, что может указывать на силу негативных факторов — растущего спроса на иностранную валюту при ее ограниченном предложении, расширения бюджетного дефицита, острой геополитики. Тем не менее, мы считаем, что к пику налогового периода, который придется на 28 число, рубль все же может отыграть некоторые потери, оттеснив юань к 13,3, а доллар ниже 96. Ожидаемый подъем ключевой ставки Банка России в пятницу также может придать рублю уверенности в моменте, хотя в целом эффект от ужесточения ДКП накопительный и поддержит рубль ближе к концу года.
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