Кому повысят пенсии с 1 ноября 2024 года

Повышение пенсий в России происходит на федеральном и региональном уровнях. На федеральном уровне с ноября будет повышена пенсия пенсионерам, достигшим в октябре возраста 80 лет. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Важно отметить, что для суммы доплат, увеличенной практически в два раза, будет действовать еще и районный коэффициент. Это, по словам эксперта, касается прежде всего проживающих на Крайнем Севере и приравненных к ним территориям.
Для категорий, получающих пенсию по инвалидности, при присвоении первой группы в ноябре, также положена доплата. «Все вышеуказанные доплаты производятся в беззаявительном порядке», — отмечает Гиринский.
Существуют категории пенсионеров, которым доплата может корректироваться несколько раз в год. Среди них — члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ряд работников угольной промышленности. Как подчеркивает экономист, одна из ежегодных корректировок пенсий указанных лиц приходится на ноябрь.
«Индексация будет выплачиваться и в том случае, если пенсионер оставил работу в сентябре. В этом случае в октябре СФР принимает решение об индексации, и в ноябре ее можно будет получить», — заключил эксперт.
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