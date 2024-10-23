Как решение ЦБ повлияет на ипотеку и цену квартир

По оценке руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, в итоге ставки по ипотеке могут увеличиться, но на рынке жилья в целом, спросе и цене метра, скорее всего, это никак не отразится. Ставки давно находятся на заградительном для покупателей уровне и давят на спрос. А 20% ставка или 25% — уже не так важно. Она в любом случае недоступна для заемщиков.