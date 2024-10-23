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Как решение ЦБ повлияет на ипотеку и цену квартир

Банк России отменил для кредитных организаций ограничение полной стоимости кредита по ипотечным кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка. Как это решение повлияет на доступность ипотеки для населения и как изменятся цены на жилье, выясняли Финансы Mail.

Иван Белов
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Без ограничений

По закону, полная стоимость кредита (ПСК) для заемщика не должна превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть или 292% годовых. Регулятор отменил ПСК для ипотеки до 31 марта 2025 года, но действие ограничений по ипотечным ставкам может не возобновиться. «Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе», — следует из комментария ЦБ РФ.

Как отметил регулятор, такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации, в том числе сложившиеся под влиянием высокой ключевой ставки.

«Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками — хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья», — уточнили в пресс-службе ЦБ РФ.

Чтобы будет с ценами

По оценке руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, в итоге ставки по ипотеке могут увеличиться, но на рынке жилья в целом, спросе и цене метра, скорее всего, это никак не отразится. Ставки давно находятся на заградительном для покупателей уровне и давят на спрос. А 20% ставка или 25% — уже не так важно. Она в любом случае недоступна для заемщиков.

«В целом, я думаю, цены на жилье в ближайший год будут смотреть вниз — как раз-таки под давление снижающегося спроса на фоне дорогой ипотеки», — прогнозирует Олег Репченко.

Руководитель Циан. Аналитики Алексей Попов полагает, что решение ЦБ РФ никак не повлияет на спрос и цены.

«Вернее, не случится еще одного кризиса в отношениях банков и девелоперов, когда кредитные организации переложили бы на застройщиков повышенные затраты на выдачу кредитов в условиях высоких ставок», — уточнил Алексей Попов.

По его мнению, это решение ЦБ лишь купирует риски, которые могли бы возникнуть. Все остальные вводные остаются без существенных изменений. «Ставки по ипотеке заградительно высокие, с выделением лимитов на льготные программы сохраняется неопределенность, снижение спроса не приводит к заметному уменьшению цен», — пояснил Алексей Попов.

Директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимость Валерий Кочетков ожидает повышения цен. По его словам, инфляция набирает обороты, что сказывается и на себестоимости строительства — стройматериалы, рабочая сила, все дорожает. В связи с этим стоимость квартиры для конечного потребителя тоже повышается.

«Учитывая эти факторы, можно сказать: строящееся жилье будет дорожать на 1,5−2% в месяц», — отметил Валерий Кочетков. По его мнению, готовое первичное жилье, вероятнее всего, ждет ценовая стагнация, если в проекте остался ассортимент лотов, если же выбор ограничен, то дефицит предложения подтолкнет стоимость вверх.

«Действующие фактически заградительные ипотечные ставки, безусловно, негативно влияют на спрос. Многие клиенты стали уходить в сегмент аренды», — рассказал эксперт.

Все-таки в приоритете у клиентов комфортный ежемесячный платеж, который сегодня возможен только в совместных программах банков и застройщиков, не считая программы семейной ипотеки, которые ЦБ планировал запретить с 1 января 2025 года.

«Отсрочка этой идеи положительно отразится на спросе и позволит поддержать продажи», — прогнозирует Валерий Кочетков.

Как он уточнил, роста цены за счет спроса в ближайшее время не будет, т.к. он не превышает предложения. «Но рост цены по мере степени готовности проекта и инфляции никто не отменял. В рамках финансовой модели, т.е. по мере готовности дома, цена квартир растет — это правило было всегда и сохраняется сейчас», — подчеркнул Валерий Кочетков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».