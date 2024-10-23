Ипотечные ставки в большинстве российских банков превысили 24%

«Ставка базовая по рыночным программам ипотеки около 25%. Пока повышение не планируется, последнее повышение было в начале этого месяца. Повышение не от нас зависит, а от Банка России», — сообщают в колл-центре банка ВТБ.
Пресс-службе Альфа-банка сообщают, что не планирую повышать ставки по программам рыночной ипотеки на текущий момент. В сообщении банка отмечено: «Между тем, банк внимательно следит за ситуацией на рынке, колебаниями ОФЗ и ключевой ставки в связи с предстоящим заседанием ЦБ. Минимальная ставка по ипотеке в Альфа-банке на данный момент составляет 25,59%».
В пресс-центре МТС банка ответили, что «изменение ставки по ипотеке будет завесить от решения Банка России по ключевой ставке 25 октября».
Как заявил Антон Павлов, заместитель председателя правления Абсолют-банка, минимальная ставка по ипотеке банка — 20,25%. Если ЦБ повысит ставку в эту пятницу, ставка будет скорректирована. «По нашим прогнозам, ключевая ставка будет повышена на 1 процентный пункт. На сопоставимую величину будут скорректированы и ставки по ипотечным программам банка», — уточнил Павлов.
Пресс-служба Совкомбанка сообщила, что в банке подняли ставки ипотеке 21 октября, минимальная составляет 25,49% годовых.
В колл-центрах «АК Барс банка» и МКБ заявляют, что у них нет данных о повышении ставок по рыночной ипотеке. В МКБ минимальные ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье составляют 24% годовых, а в «АК Барсе» — 28% годовых.
Следующее заседание Центрального банка запланировано на 25 октября. Большинство аналитиков ожидают, что новое решение может еще больше повлиять на ипотечные условия.
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