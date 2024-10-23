Ипотечные ставки в большинстве российских банков превысили 24%

Пресс-службе Альфа-банка сообщают, что не планирую повышать ставки по программам рыночной ипотеки на текущий момент. В сообщении банка отмечено: «Между тем, банк внимательно следит за ситуацией на рынке, колебаниями ОФЗ и ключевой ставки в связи с предстоящим заседанием ЦБ. Минимальная ставка по ипотеке в Альфа-банке на данный момент составляет 25,59%».