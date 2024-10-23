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Ипотечные ставки в большинстве российских банков превысили 24%

Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% годовых. Вслед за регулятором ставки начали поднимать кредитные организации. На сколько выросла ставка по рыночной ипотеке, разбирались РИА Новости.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

С 22 октября Сбербанк поднял ставки во всех рыночных ипотечных программах на 3%. Таким образом минимальная ставка на новое жилье, которую можно оформить в сервисе «Домклик» составляет 24,9%, на вторичку — 24,6%.

«Ставка базовая по рыночным программам ипотеки около 25%. Пока повышение не планируется, последнее повышение было в начале этого месяца. Повышение не от нас зависит, а от Банка России», — сообщают в колл-центре банка ВТБ.

Пресс-службе Альфа-банка сообщают, что не планирую повышать ставки по программам рыночной ипотеки на текущий момент. В сообщении банка отмечено: «Между тем, банк внимательно следит за ситуацией на рынке, колебаниями ОФЗ и ключевой ставки в связи с предстоящим заседанием ЦБ. Минимальная ставка по ипотеке в Альфа-банке на данный момент составляет 25,59%».

В пресс-центре МТС банка ответили, что «изменение ставки по ипотеке будет завесить от решения Банка России по ключевой ставке 25 октября».

Как заявил Антон Павлов, заместитель председателя правления Абсолют-банка, минимальная ставка по ипотеке банка — 20,25%. Если ЦБ повысит ставку в эту пятницу, ставка будет скорректирована. «По нашим прогнозам, ключевая ставка будет повышена на 1 процентный пункт. На сопоставимую величину будут скорректированы и ставки по ипотечным программам банка», — уточнил Павлов.

Пресс-служба Совкомбанка сообщила, что в банке подняли ставки ипотеке 21 октября, минимальная составляет 25,49% годовых.

В колл-центрах «АК Барс банка» и МКБ заявляют, что у них нет данных о повышении ставок по рыночной ипотеке. В МКБ минимальные ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье составляют 24% годовых, а в «АК Барсе» — 28% годовых.

Следующее заседание Центрального банка запланировано на 25 октября. Большинство аналитиков ожидают, что новое решение может еще больше повлиять на ипотечные условия.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».