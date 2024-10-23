«Это необходимо»: Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель

«Санкции против России и замораживание ее активов западными державами подчеркнули необходимость финансовой независимости, что сделало программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой. Объем торговли в валютах стран-членов уже превысил объем долларовых операций. Теперь Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию,» — пишет Фази.
Он отметил, что совокупный ВВП стран БРИКС, с поправкой на паритет покупательной способности, уже превысил долю G7 в мировой экономике, составив 35,6% против чуть более 30%. По мнению Фази, всё указывает на необходимость создания реальной альтернативы финансово-денежной инфраструктуре Запада, а на саммите объединения в Казани могут представить собственную валютную экосистему, так называемую валюту БРИКС, которая поможет странам-участницам обезопасить себя от западных санкций.
Автор материала резюмировал: саммит БРИКС в Казани становится поворотным моментом для глобальной геополитики и экономики.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.