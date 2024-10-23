«Это необходимо»: Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель

Он отметил, что совокупный ВВП стран БРИКС, с поправкой на паритет покупательной способности, уже превысил долю G7 в мировой экономике, составив 35,6% против чуть более 30%. По мнению Фази, всё указывает на необходимость создания реальной альтернативы финансово-денежной инфраструктуре Запада, а на саммите объединения в Казани могут представить собственную валютную экосистему, так называемую валюту БРИКС, которая поможет странам-участницам обезопасить себя от западных санкций.



Автор материала резюмировал: саммит БРИКС в Казани становится поворотным моментом для глобальной геополитики и экономики.



Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.