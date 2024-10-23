Эксперт Щербаченко спрогнозировал, когда ключевая ставка начнет снижаться

В то же время, говорит Щербаченко, с 8 по 14 октября цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2%, при этом морковь подешевела на 1,9%, а картофель и бананы выросли в цене на 1,3%. Однако значительно увеличились цены на молочные продукты и масло, а стоимость авиаперелета снизилась на 2,5%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо повысились на 0,1%.