Эксперт рассказала, могут ли россияне получить две надбавки к пенсии за северный стаж

С 1 января 2025 года планируется индексация страховых пенсий на 7,3% для как неработающих, так и работающих пенсионеров. Это будет первой индексацией для этих категорий с 2015 года, что должно значительно улучшить их финансовое положение. Кроме того, с 1 апреля следующего года произойдет повышение социальных пенсий на 14,75%.