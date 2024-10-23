Эксперт рассказала, могут ли россияне получить две надбавки к пенсии за северный стаж

По словам сенатора, пенсионер, стаж работы которого на Крайнем Севере составляет от 15 лет, вправе получать надбавку в 50% от фиксированной выплаты — 4 067,44 рубля в 2024 году. Те, кто отработал не меньше 20 лет в регионах, приравненных к Северу, получают надбавку в 30% — 2 440,46 рубля.
«Эти доплаты сохраняются даже при переезде в другие регионы. Размер районного коэффициента варьируется от 1,15 до 2,0 в зависимости от региона. Однако при переезде в южные регионы эта надбавка аннулируется. Например, в Чукотском автономном округе, где районный коэффициент равен 2, может оказаться выгоднее отказаться от надбавки за стаж и выбрать повышение пенсии по коэффициенту», — рассказала Ольга Епифанова.
Эксперт уточнила, что процесс получения северных надбавок упростили в 2024 году — теперь их начисляют в беззаявительном порядке. Для подтверждения стажа работы на Севере пенсионерам больше не нужно подавать документы в Социальный фонд. Как отмечает сенатор, без заявлений начисляют надбавки к страховой пенсии за длительный стаж работы на Крайнем Севере.
С 2026 года такую систему применят к пенсионерам, проработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Как отметила Ольга Епифанова, эти изменения позволят упростить получение пенсионных выплат тем, кто длительно работал в условиях сложного климата.
С 1 ноября текущего года в России вступают в силу новые меры по увеличению пенсий. Пенсионеры старше 80 лет, а также бывшие работники угольной промышленности и члены летных экипажей получат существенное увеличение пенсий. В результате данного повышения фиксированная часть пенсии для граждан старше 80 лет увеличится вдвое.
С 1 января 2025 года планируется индексация страховых пенсий на 7,3% для как неработающих, так и работающих пенсионеров. Это будет первой индексацией для этих категорий с 2015 года, что должно значительно улучшить их финансовое положение. Кроме того, с 1 апреля следующего года произойдет повышение социальных пенсий на 14,75%.
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