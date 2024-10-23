Цифровой рубль влетит в копеечку. Рынок впервые рассчитал затраты банков на инновационный продукт

Вместе с тем эксперты считают, что рассчитанные затраты будут слишком значительными для большинства банков. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов отмечает, что объем необходимых ресурсов создаст трудности для подключения небольших универсальных банков. По его мнению, перспективы монетизации такого подключения для банка, у которого нет четкой стратегии заработка на цифровом рубле, невелика. Профессор МВА бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков также считает, что для банков с базовой лицензией это неподъемная сумма, поскольку у них годовой бюджет на всю IT-инфраструктуру составляет около 20 млн руб. Если от них потребуют выложить сумму в пять-десять раз большую, им можно будет просто «сворачивать бизнес». Для большинства средних банков это также могут быть вложения без отдачи — у них «может вообще не быть ни одного клиента с кошельком цифрового рубля, но на инфраструктуру и ее поддержание он должен потратиться», отмечает господин Войлуков.