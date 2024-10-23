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«Циан»: жильцам с животными в России сдают более дешевые квартиры

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Арендодатели в большинстве городов России сдают дешевле квартиры, в которых можно проживать с животными (pet-friendly), «однушки» — на 7%, «двушки» — на 9%, при этом Москва является исключением — там средние ставки аренды такого жилья, наоборот, выше, выяснили для РИА Новости эксперты «Циана».

Источник: Соцсети

«В большинстве городов pet-friendly квартиры сдаются дешевле. Происходит это потому, что часто квартиры, где можно проживать с питомцами, имеют более простой ремонт, чтобы минимизировать проблемы в случае порчи имущества, поэтому ставки аренды у них немного ниже, чем в тех, куда с четвероногими жильцами заселиться нельзя», — объяснила эксперт компании Елена Лапшина.

Она добавила, что однокомнатные квартиры, доступные для проживания с животными, в среднем по крупным городам РФ сдаются на 7% дешевле, а двухкомнатные — на 9%. При этом, по ее словам, разрыв цен может быть даже двукратным, как, например, в «двушках» во Владивостоке.

«Такая ситуация актуальна для большинства городов, однако есть и исключения — например, в Москве, наоборот, средние ставки аренды в pet-friendly квартирах выше, так как многие из них находятся в центре столицы», — отметила Лапшина.

По ее словам, именно в районах центра Москвы больше всего предложений о сдаче pet-friendly квартир. Лидирует по дружелюбности Пресненский — там 59% таких предложений, в Мещанском — 56%, в Бутырском — 55%, в Басманном — 51%.