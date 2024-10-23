«Циан»: жильцам с животными в России сдают более дешевые квартиры

«В большинстве городов pet-friendly квартиры сдаются дешевле. Происходит это потому, что часто квартиры, где можно проживать с питомцами, имеют более простой ремонт, чтобы минимизировать проблемы в случае порчи имущества, поэтому ставки аренды у них немного ниже, чем в тех, куда с четвероногими жильцами заселиться нельзя», — объяснила эксперт компании Елена Лапшина.