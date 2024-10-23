Бывшая «дочка» Газпрома заключила сделку с ConocoPhillips о поставках газа

«SEFE Securing Energy for Europe и ConocoPhillips недавно заключили новое долгосрочное соглашение о поставках природного газа, в рамках которого были успешно осуществлены первые поставки газа. В течение следующих 10 лет ConocoPhillips поставит SEFE до 9 млрд кубометров природного газа из своего европейского портфеля в различные торговые центры по всей Европе», — говорится в заявлении SEFE.
При этом указывается, что ConocoPhillips располагает обширным и постоянно растущим портфелем поставок в Европу, включая добычу природного газа в Норвегии и импорт сжиженного природного газа. Европейским клиентам SEFE, как пояснили в компании, требуется около 20 млрд куб. мров природного газа в год. «Это партнерство идеально подходит для балансировки спроса и предложения обеих компаний», — подчеркнули в SEFE.
«Долгосрочное партнерство между SEFE и ConocoPhillips является важной вехой в достижении наших амбиций по диверсификации нашего газового портфеля», — сказал коммерческий директор SEFE Фредерик Барно, указывая на актуальность соглашения. «Оно демонстрирует нашу приверженность обеспечению энергоснабжения Европы», — заключил он.