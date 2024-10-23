Бывшая «дочка» Газпрома заключила сделку с ConocoPhillips о поставках газа

При этом указывается, что ConocoPhillips располагает обширным и постоянно растущим портфелем поставок в Европу, включая добычу природного газа в Норвегии и импорт сжиженного природного газа. Европейским клиентам SEFE, как пояснили в компании, требуется около 20 млрд куб. мров природного газа в год. «Это партнерство идеально подходит для балансировки спроса и предложения обеих компаний», — подчеркнули в SEFE.