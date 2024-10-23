Bloomberg: планы ЕС отказаться от газа РФ к 2027 году находятся под угрозой

В 2021 году российские поставки газа составляли около 45% всего газового импорта ЕС. Большинство стран сообщества приняли согласованное решение отказаться от поставок российского трубопроводного газа, после того как в ответ на санкции Евросоюза Россия обязала все недружественные страны платить за газ в рублях. В то же время за последние два года произошел резкий рост закупок российского СПГ странами ЕС, которые выросли на 40% от уровня 2021 года. В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.