В России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин вероятного снижения урожая в России они отнесли продолжительную засуху в ключевых агрорегионах в период сева озимой пшеницы и отсутствие у фермеров мотивации дополнительно вкладываться в защиту растений. На этом фоне в «Совэконе» прогнозируют, что в следующем году сборы пшеницы в стране снизятся на 9,1 процента к среднему значению за пять лет (88,1 миллиона тонн).