В России подешевели апельсиновый сок, морковь, курица и хлеб

С 12 по 19 октября так называемый Индекс Мишек снизился на 2,5% по сравнению с его уменьшением на 0,5% неделей ранее. То есть инфляция в России продолжает замедляться, причем более заметными темпами. Об этом «Газете.Ru» сказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.