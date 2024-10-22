В России хотят сократить количество парковок у домов

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что новый стандарт позволит отойти от принципа, когда для одного комплекса экономкласса предусмотрено 0,1 машино-место на квартиру, а для более дорогого — 1:1, и выбирать число по ситуации. При этом на повышение плотности застройки это не повлияет, уверены участники рынка.