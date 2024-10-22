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В России хотят сократить количество парковок у домов

МОСКВА, 22 окт — РИА Недвижимость. В России планируют сократить количество парковок около жилых домов, изменения могут вступить в силу уже в 2026 году, сообщила газета «Известия».

Источник: Unsplash

По данным издания, 11 октября Минстрой России внес в правительство дорожную карту, которая подразумевает внедрение платных парковочных мест в регионах с одновременным сокращением их рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. В министерстве подчеркнули, что мера поможет снижению автомобилизации и развитию общественного транспорта. Кроме того, это позволит строить многоэтажные здания с минимальным числом парковочных мест.

Минстрой, МВД и Минтранс должны к декабрю 2025 года подготовить корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест», расположенных рядом с жилыми комплексами.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что новый стандарт позволит отойти от принципа, когда для одного комплекса экономкласса предусмотрено 0,1 машино-место на квартиру, а для более дорогого — 1:1, и выбирать число по ситуации. При этом на повышение плотности застройки это не повлияет, уверены участники рынка.