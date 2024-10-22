В МВФ заявили, что цена барреля нефти составит в 2024 году $81,29

В МВФ поясняют, что имеется в виду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI. «Средняя предполагаемая цена нефти в долларах США за баррель в 2023 году составила $80,59, предполагаемая цена в соответствии с фьючерсными рынками составит $81,29 в 2024 году и $72,84 в 2025 году», — отмечается в документе. В нем подчеркивается, что сокращение добычи государствами ОПЕК+ «поддержало рост спроса на нефть в мире, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке компенсировала значительное увеличение добычи странами, не относящимися к ОПЕК+».