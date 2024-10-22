В МВФ заявили, что цена барреля нефти составит в 2024 году $81,29

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что средняя цена барреля нефти составит в текущем году $81,29, в следующем — $72,84. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.
В МВФ поясняют, что имеется в виду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI. «Средняя предполагаемая цена нефти в долларах США за баррель в 2023 году составила $80,59, предполагаемая цена в соответствии с фьючерсными рынками составит $81,29 в 2024 году и $72,84 в 2025 году», — отмечается в документе. В нем подчеркивается, что сокращение добычи государствами ОПЕК+ «поддержало рост спроса на нефть в мире, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке компенсировала значительное увеличение добычи странами, не относящимися к ОПЕК+».
Как говорится в документе, «российская нефть, экспортируемая в основном в Китай и Индию, в течение большей части прошлого года торговалась выше потолка цен, установленного Группой семи, но с дисконтом в $15−20 по отношению к Brent».
В МВФ отметили, что «цены на энергетическое сырье, как ожидается, упадут на примерно 3,8% вследствие сокращения стоимости природного газа (на 16,4%) и угля (на 18%), которые отходят от пиковых показателей 2022 года, но не так быстро, как ожидалось в апреле».