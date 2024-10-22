В Минфине заявили, что ДКП до 2030 года пройдет всю дорогу по смягчению

При этом рост ключевой ставки, как это происходит сейчас, редко сопрягается с ростом активов на фондовом рынке, отметил замминистра.
«Понятно, когда вы можете открыть приложение любого крупного банка и разместить депозит там, условно, на год по ставке 21%, то ваша экономическая мотивация покупать акции не слишком высока. В целом, рост фондового рынка и ужесточение денежно-кредитной политики редко между собой совпадают», — сказал замминистра на инвестконференции «Толк».
Тем не менее инфраструктура должна быть готова, чтобы предоставить рынку возможности для инвестирования, когда цикл изменится, считает Моисеев.
«Мы должны дать людям все возможности [для инвестирования на фондовом рынке], как только цикл поменяется. Я уверен, что до 2030 года он не то, что поменяется, а даже и пройдет полностью дорогу по смягчению денежно-кредитной политики. То есть люди должны иметь все инструменты и желание для того, чтобы инвестировать», — добавил замминистр.