В Минфине ожидают увеличения дивидендных выплат госкомпаний РФ в 2025 году

«Мы как-то один момент справились с этой задачей, потом из-за COVID-19 сначала, потом из-за санкционных обстоятельств, мы немножко расслабились — я имею в виду дивиденды компаний с госучастием. И я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перфоманс», — сказал замминистра на инвестконференции «Толк».