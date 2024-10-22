Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минфине ожидают увеличения дивидендных выплат госкомпаний РФ в 2025 году

Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что дивидендный поток смогут обеспечить на более высоком уровне.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Многие компании с государственным участием, которые в последние годы отказались от дивидендов, в 2025 году могут вернуться к выплатам. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы как-то один момент справились с этой задачей, потом из-за COVID-19 сначала, потом из-за санкционных обстоятельств, мы немножко расслабились — я имею в виду дивиденды компаний с госучастием. И я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перфоманс», — сказал замминистра на инвестконференции «Толк».

«Мы увидим, что многие компании, которые не платили дивиденды, вернутся к выплате дивидендов. Я думаю, что мы дивидендный поток сможем обеспечить на более высоком уровне. Хотя многие компании продолжают и сейчас выплачивать очень хорошие дивиденды», — добавил Моисеев.