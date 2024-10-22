В МЭР заявили, что бюджетная политика в 2025—2027 годах не вызовет инфляционного давления

«Индексация тарифов учтена в прогнозе социально-экономического развития, который одобрен правительством и внесен вместе с бюджетом на рассмотрение в Государственную думу. Эффект от утилизационного сбора также учтен в прогнозе», — отметил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов, комментируя ТАСС выводы октябрьского бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ.