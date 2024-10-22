Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЭР заявили, что бюджетная политика в 2025—2027 годах не вызовет инфляционного давления

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Эффект от индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) и повышения утилизационного сбора учтены в социально-экономическом прогнозе на 2025−2027 годы, а бюджетная политика не вызовет избыточного инфляционного давления. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития РФ.

Источник: Freepik

«Индексация тарифов учтена в прогнозе социально-экономического развития, который одобрен правительством и внесен вместе с бюджетом на рассмотрение в Государственную думу. Эффект от утилизационного сбора также учтен в прогнозе», — отметил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов, комментируя ТАСС выводы октябрьского бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ.

Говоря о характеристика бюджета на 2025−2027 годы он пояснил, что «он (бюджет) формируется в строгом соответствии с требованиями бюджетного правила, подразумевая нулевой первичный структурный дефицит».

«Следовательно, бюджетная политика будет нейтральной с точки зрения баланса доходов и расходов, а значит, не вызовет избыточное инфляционное давление», — заключил Денисов.

Как сообщалось ранее, в бюллетене в числе проинфляционных факторов названы расширение бюджетного дефицита, значительное повышение утильсбора на автомобили и повышение тарифов на коммунальные услуги. Влияние этих мер, согласно документу ЦБ, с большой долей вероятности требует более высокого среднего уровня ключевой ставки.

Согласно прогнозу социально-экономического развития, опубликованному Минэкономразвития в сентябре, инфляция по итогам 2025 года снизится до 4,5%.