В Кремле не исключили доработку закона о развитии креативных индустрий

«Принятый в этом году долгожданный федеральный закон “О развитии креативных индустрий”, сразу скажу, рамочный, он осознанно был принят в такой форме, он очень гибкий. Задача законодателей, в Администрации президента тоже мы на это смотрим, это посмотреть на правоприменительную практику», — сказал Журавский. По его словам, в АП намерены наблюдать за его реализацией в течение нескольких лет и при необходимости доработать.