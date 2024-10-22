В Кремле не исключили доработку закона о развитии креативных индустрий

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Закон о креативных индустриях, принятый этим летом, может быть доработан с учетом правоприменительной практики, это рамочный и гибкий документ. Об этом заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский на пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению окружного форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток».
«Принятый в этом году долгожданный федеральный закон “О развитии креативных индустрий”, сразу скажу, рамочный, он осознанно был принят в такой форме, он очень гибкий. Задача законодателей, в Администрации президента тоже мы на это смотрим, это посмотреть на правоприменительную практику», — сказал Журавский. По его словам, в АП намерены наблюдать за его реализацией в течение нескольких лет и при необходимости доработать.
Журавский отметил, что при разработке документа у законодателей была задача «не навредить» и создать «гибкий механизм», который позволит «двигаться вперед, а не ломать уже установившиеся в том числе механизмы поддержки в регионах». «Креативная индустрия сегодня это, как уже сейчас принято говорить, драйвер экономического роста регионов, мы видим, как активно развиваются креативные кластеры в различных субъектах РФ», — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин подписал базовый закон о развитии творческих индустрий 8 августа 2024 года. Закон вводит основы правового регулирования в этой сфере и устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов. Так, закрепляется понятие «креативные индустрии», под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Также закрепляются понятия «субъекты креативных индустрий», «креативный кластер» и «меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий».