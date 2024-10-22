В АТОР предупредили о проблемах у туристов с обменом старых долларов за рубежом

В Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других популярных направлениях для отдыха и деловых поездок теперь требуют доллары нового образца («синие»), причем в идеальном состоянии без потертостей, пятен и посторонних надписей. Из-за этого повышенные требования к состоянию купюр стали предъявлять и в России. Проблема возникла еще в прошлом году, а в этом только усугубилась, рассказали «Российской газете» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Это больная тема. Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца», — говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян.
По его словам, больше всего на сложности с наличными долларами российские туристы жаловались в прошлом году, потому что это стало для них неприятной неожиданностью. В 2024 году жалоб стало меньше, но не потому, что ситуация улучшилась, а из-за того, что турагенты стали заранее предупреждать людей.
«Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в 5%. Не говоря уже о случаях, когда купюры мятые или с какими-либо отметками. В результате уже и в России люди сталкиваются с ситуацией, когда доллары старого образца у них не покупают без дисконта. Не могу сказать, что это теперь во всех обменниках так, но случается. Мы стали об этом туристов предупреждать, потому что, на мой взгляд, проблема обостряется. Непонятно, как и когда она может разрешиться. Финансовые институты, которые могли бы пролить на это свет, не дают никаких внятных объяснений. Есть версия, что купюры старого образца стали чаще подделывать, но это только предположения», — добавил Артур Мурадян.
Российские банки объясняют свое нежелание принимать неидеальные доллары тем, что потом сами затрудняются их продать. Узнав о проблемах, клиенты стали придирчиво относиться к купюрам, которые приобретают. Ситуация в пункте обмена накаляется, если человек не может продать те самые купюры, которые ранее купил у того же продавца.
По данным Банка России, в начале года объем иностранной наличной валюты в стране составлял 8,72 трлн рублей по курсу того времени. Не вся эта сумма относится к долларам, но именно валюта США традиционно занимает первое место в сбережениях россиян. На руках у населения находятся десятки миллиардов долларов, значительная или даже большая часть которой — это купюры старого образца 1996−2013 годов выпуска и более ранние (так называемые «белые»).
До введения беспрецедентных в мировой истории санкций против России в 2022 году крупные банки свободно обменивали износившиеся доллары у американских партнеров. Купюры нового образца, которые печатают с 2013 года, завозили самолетами. Теперь санкции США и Евросоюза это запрещают, так что сложности могут начаться и с наличными евро.
«Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом хранения сбережений. Американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже могут ограничить», — предупредил россиян заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.
«География проблем с долларами стала очень обширной, причем в каждой стране есть свои особенности. В одних требуют купюры только нового образца, а где-то согласны и на старые, но меняют их с комиссией и придираются к внешнему виду. В частности, на Ближнем Востоке наверняка не примут к обмену доллары, на которых есть пометки или чернильные печати. Есть регионы, где не любят мелкий номинал. Например, в странах Юго-Восточной Азии чем крупнее купюра — тем лучше курс обмена на местные деньги. То же самое можно сказать и про ОАЭ», — поделился эксперт.
Ситуация от одного банка и пункта обмена к другому может отличаться даже в одной стране, поэтому давать подробные рекомендации туристам сложно. Информация передается по «сарафанному радио», но все же некоторое общее представление составить можно.
«Сложнее всего будет тем, у кого на руках доллары 1990−1996 гг. выпуска с маленькими портретами президентов. В Малайзии, на Бали и в Грузии с ними будут максимальные проблемы, вполне вероятно, что их либо откажутся менять, либо дисконт будет очень жестким — 10% и более. В обменных пунктах и банках в Дубае не берут купюры до 1996 года, однако можно попытать удачу на рынках, покупая сувениры, хотя могут и тут не принять. Не любят старые доллары также во Вьетнаме, Таиланде и на Шри-Ланке. Пожалуй, самые дружественные страны в этом плане — Сербия и Куба, такие купюры там возможно продать без комиссии, или она будет минимальной», — перечислил Петр Щербаченко.
Чтобы не попасть впросак, лучше выяснять предпочтения конкретной страны по номиналу и «оттенку» долларов перед поездкой, советует эксперт. «Возьмем для примера популярные у наших туристов Таиланд и Дубай. Там можно встретить два разных курса. Хуже всего курс для мелких номиналов от 1 до 20, а самый лучший — для новых купюр 50 и 100 долларов. При этом мелочь бывает полезна в Турции и Египте, чтобы расплачиваться за сувениры и транспорт, потому что сдачу вам либо вообще не дадут, либо дадут в местных деньгах, и потом придется придумывать, как их менять или тратить», — отметил Щербаченко.
Универсальный совет, который можно дать выезжающему за рубеж туристу — везти с собой «синие» доллары нового образца высокого номинала в хорошем состоянии. Во многих странах за них готовы давать «экстра» курс даже лучше, чем указан на табло обменного пункта. Если случилось так, что у человека оказались на руках доллары старого образца в потрепанном виде, то ему не стоит сходу соглашаться на большой дисконт. Лучше будет поискать российский банк или обменник, который предложит лучшие условия, а за границей — отдать за поездку в такси, заключил эксперт.