В АТОР предупредили о проблемах у туристов с обменом старых долларов за рубежом

«Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в 5%. Не говоря уже о случаях, когда купюры мятые или с какими-либо отметками. В результате уже и в России люди сталкиваются с ситуацией, когда доллары старого образца у них не покупают без дисконта. Не могу сказать, что это теперь во всех обменниках так, но случается. Мы стали об этом туристов предупреждать, потому что, на мой взгляд, проблема обостряется. Непонятно, как и когда она может разрешиться. Финансовые институты, которые могли бы пролить на это свет, не дают никаких внятных объяснений. Есть версия, что купюры старого образца стали чаще подделывать, но это только предположения», — добавил Артур Мурадян.