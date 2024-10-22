У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России

В конце 2024 года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, из-за чего дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций. Об этом РБК рассказали четыре источника на платежном рынке и подтвердили представители крупнейших банков.
По банковским картам действуют так называемые сертификаты эмитента, или сертификаты безопасности чипов. Они могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки: три года, пять лет
При этом функционирование карты зависит от двух банков, участвующих в платежной цепочке, — банка-эмитента и банка-эквайера. Однако часть платежей в любом случае может перестать проходить — например, если оплата производится в отложенном режиме: такая схема обычно применяется в общественном транспорте.
«Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Однако в общем объеме доля таких транзакций невелика», — указывает один из собеседников РБК.
Что предпринимают банки
Как рассказал РБК заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в «кирпич». Срок действия этого сертификата — лишь один из критериев для терминала, принимать карту к оплате или нет, добавляет Горшков. По его словам, сейчас идут дополнительные тесты с такими картами и этот вопрос вполне решаемый. Он сравнил сложившуюся ситуацию с тем, как два года назад банки отменили срок действия карт как фактор для их приема. «Здесь ситуация похожая», — подчеркнул Горшков.
По словам руководителя блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрия Малых, Центральный банк и НСПК (Национальная система платежных карт, обрабатывает операции по картам) сейчас прорабатывают вопрос, чтобы карты продолжили работать в новых условиях, когда сертификаты истекут. Он пояснил, что это первый раз, когда заканчивается срок действия сертификата безопасности после ухода Visa и Mastercard из России.
Для продолжения работы карт нужно будет немного изменить настройки у каждого игрока, продолжает Малых: «Важно, чтобы оплата по ним продолжала приниматься безопасным способом. Клиенты в связи с этим событием ничего не должны ощутить. Это чисто профессиональная дискуссия и задача между регулятором, банками и НСПК».
РБК направил запрос в ЦБ и НСПК.
Кого затронут ограничения
«Предварительно мы видим, что ситуация затронет не больше чем 1% карт на рынке, так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта “Мир”, — пояснил Горшков. “Карт этих (международных. — РБК) платежных систем каждый день становится все меньше и меньше в России. Но, безусловно, они есть”», — соглашается Малых.
Сбербанк эта ситуация затронет и как банк, выпускающий карты, и как банк, который принимает их к оплате в магазинах. При этом Малых говорит, что отложенные платежи в транспорте тоже продолжат работать, просто банк будет обращать внимание на немного иные параметры при чтении карты.
Большинство клиентов МТС-банка за прошедшие два с половиной года после ухода из России Visa и Mastercard уже выпустили себе карты «Мир», говорит представитель банка. «Оставшиеся карты Visa и Mastercard будут продолжать работать после 31 декабря 2024 года. МТС-банк оперативно перевыпустит такие карты для отдельных клиентов в случае необходимости или по запросу», — подчеркнул он.
Другие крупные банки не ответили на запрос РБК.
Что случилось с Visa и Mastercard
Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны, так как операции по ним обрабатываются НСПК. По данным ЦБ, на конец 2023 года банки выпустили 287,3 млн карт «Мир». На них приходится 56% объема всех операций по картам в России и 55% выпущенных карт.
Есть ли риски у карт без сертификатов безопасности
С помощью указанных сертификатов происходит шифрование данных карты во время связи терминала и банка, к которому он подключен, когда покупатель совершает оплату, говорит коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар: «Есть приватный ключ, который выдает платежная система, и публичный, который находится на карте. Это позволяет обеспечить безопасность передачи и гарантировать, что данные не подменяются и при этом используется нужная карта».
Дбар считает, что эту схему можно заменить и каких-то особых рисков или проблем возникнуть не должно. «Например, на терминалах можно использовать сертификаты, которые выпускаются в третьих странах, где такие подписи все еще действуют. Второй вариант — изменение ключевой схемы и переход на использование отечественных алгоритмов шифрования. Оба варианта технически выполнимы без каких-либо сложностей», — рассуждает эксперт.
«Не думаю, что проблема будет массовой. После окончания эмиссии карт Mastercard и Visa их доля естественным образом вымывается с рынка. Все новые карты — это карты платежной системы “Мир”. Большинство клиентов еще с допандемийных лет держат несколько платежных карт в кошельке, а процесс эмиссии карты для клиента почти бесшовный. Поэтому, скорее всего, банки либо продолжат работать с текущими картами и чипами, либо предложат клиентам перевыпустить карты», — рассуждает сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея.