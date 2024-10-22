У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России

По банковским картам действуют так называемые сертификаты эмитента, или сертификаты безопасности чипов. Они могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки: три года, пять лет и т. д. , пояснил РБК один из источников. До ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, пояснил другой собеседник.