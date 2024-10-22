Стало известно, насколько подорожали новые квартиры после отмены льготной ипотеки

В конце третьего квартала 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках России составила 173,9 тыс. рублей, что на 16% выше, чем годом ранее. Без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области средняя цена новостроек в РФ выросла с 96,7 тыс. до 117,2 тыс. рублей за квадратный метр (+21% за год). Максимальный рост цен за год наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе, где средняя стоимость квадратного метра в третьем квартале 2024 года составила 82,6 тыс. рублей, что на 28% больше по сравнению с 64,4 тыс. рублей в аналогичный период 2023-го.