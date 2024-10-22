Стало известно, как выгоднее всего получать пенсию

Тем, кто предпочитает получать пенсию на банковский счет, сенатор рекомендовала выбирать вклады с возможностью снятия средств без ограничений. Это подходит для тех, кто не доверяет банковским картам или не умеет ими пользоваться, уточнила Епифанова.