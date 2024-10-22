Стагнация спроса на нефть: прогноз без резкого падения

S&P Global опубликовала заявления генерального директора Saudi Aramco Амина Нассера, сделанные на Сингапурской международной энергетической неделе. Нассер считает, что мировой спрос на нефть может пережить длительное плато, но его резкое падение маловероятно. Он добавил, что к 2050 году спрос на сырую нефть все еще будет превышать 100 миллионов баррелей в день.
«Большинство аналитиков сходятся во мнении, что даже если рост мирового спроса на нефть прекратится, в какой-то момент резкого падения общего спроса не ожидается, и за этим этапом, скорее всего, последует длительное плато», — прогнозирует Нассер.
По словам Нассера, несмотря на снижение спроса на нефть со стороны развитых экономик Евросоюза, США и Японии, эти государства все еще потребляют значительные объемы этого ресурса. «Спрос на нефть находится на рекордно высоком уровне. Спрос на газ также вырос почти на 70% с 2000 года. Поэтому вместо перехода на новые источники энергии мы на самом деле говорим об увеличении потребности в традиционных», — добавил эксперт.
Гендиректор Saudi Aramco считает, что прогнозы уже во многом не совпадают с реальностью: «Например, цены на электроэнергию в Европе во многих странах за последние два десятилетия выросли в три-пять раз, несмотря на переход на возобновляемые источники энергии», — уточнил Нассер.
Бизнесмен сообщил, что недавние меры по стимулированию экономики Китая, скорее всего, приведут к увеличению спроса на нефть в этой крупнейшей стране-потребителе нефти в Азии. «Мы очень оптимистично настроены в отношении Китая и его спроса, который растет, особенно с учетом большого пакета мер стимулирования, реализуемого Центральным банком Китая», — добавил Нассер.
Центральный банк Китая анонсировал новое масштабное стимулирующее мероприятие с целью поддержания экономического роста, которому в последнее время не хватает динамики. Аналитики из S&P Global Commodity Insights оценивают этот шаг как важную меру, которая может способствовать укреплению цен на ближайшую перспективу.
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