Стагнация спроса на нефть: прогноз без резкого падения

По словам Нассера, несмотря на снижение спроса на нефть со стороны развитых экономик Евросоюза, США и Японии, эти государства все еще потребляют значительные объемы этого ресурса. «Спрос на нефть находится на рекордно высоком уровне. Спрос на газ также вырос почти на 70% с 2000 года. Поэтому вместо перехода на новые источники энергии мы на самом деле говорим об увеличении потребности в традиционных», — добавил эксперт.