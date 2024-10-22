Сбер повысил ставки по ипотеке и вернул льготную семейную

С 22 октября также изменились условия предоставления ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках по льготным программам — арктической, дальневосточной и семейной. Первоначальный взнос составляет не менее 50,1%, ранее он был на уровне 20,1%. Такой процент сохранится в случае дисконта на эскроу-счете по объектам застройщиков-партнеров. При этом величина первоначального взноса по базовым ипотечным программам изменяться не будет. Новые условия будут применяться и в отношении ипотеки для IT-специалистов после ее возобновления и выделения государством дополнительного лимита на эту программу.