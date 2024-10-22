«Полагаю, что по итогам саммита в Казани все увидят значимые подвижки на этом направлении. Как говорят китайские друзья, “путь в десять тысяч ли начинается с первого маленького шага”. В Казани мы сделаем, я думаю, не такой уж маленький первый шаг», — отметил Рябков.
Рябков: ожидаются значимые подвижки по механизмам взаиморасчетов в БРИКС после Казани
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Значимые подвижки по механизмам взаиморасчетов в странах БРИКС можно ожидать по итогам саммита в Казани. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика», опубликованном на сайте российского дипведомства.