Рябков: ожидаются значимые подвижки по механизмам взаиморасчетов в БРИКС после Казани

«Полагаю, что по итогам саммита в Казани все увидят значимые подвижки на этом направлении. Как говорят китайские друзья, “путь в десять тысяч ли начинается с первого маленького шага”. В Казани мы сделаем, я думаю, не такой уж маленький первый шаг», — отметил Рябков.