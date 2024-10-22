Путин встретился с президентом Нового банка развития БРИКС

«С 2018 года профинансировано, по-моему, 100 проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов», — сказал Путин.
Он также назвал Новый банк развития БРИКС хорошим и перспективным финансовым институтом, отметив, что высоко ценит то, что Роуссефф сделала за последний год.
Кроме того, президент России подчеркнул, что увеличение расчетов в нацвалютах позволит снизить геополитические риски.
Роуссефф, в свою очередь, назвала важной встречу лидеров стран БРИКС в Казани. «В настоящий момент страны глобального Юга очень нуждаются в финансировании. При этом условия его получения довольно-таки сложные», — добавила она.
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