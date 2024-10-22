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Путин встретился с президентом Нового банка развития БРИКС

Встреча главы государства с Дилмой Роуссефф началась в Казани, это — первый международный контакт в графике президента России на полях саммита БРИКС.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

«С 2018 года профинансировано, по-моему, 100 проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов», — сказал Путин.

Он также назвал Новый банк развития БРИКС хорошим и перспективным финансовым институтом, отметив, что высоко ценит то, что Роуссефф сделала за последний год.

Кроме того, президент России подчеркнул, что увеличение расчетов в нацвалютах позволит снизить геополитические риски.

Роуссефф, в свою очередь, назвала важной встречу лидеров стран БРИКС в Казани. «В настоящий момент страны глобального Юга очень нуждаются в финансировании. При этом условия его получения довольно-таки сложные», — добавила она.

Отмечается, что во встрече также принимают участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, замглавы АП РФ Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минфина Антон Силуанов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».