NYT: снижение зависимости от доллара сделает БРИКС неуязвимым

Как отмечается в газете, на государства-члены приходится более 35% объема мировой экономики, скорректированной с учетом покупательной способности. «БРИКС давно стремится стать единым фронтом, выступающим против несбалансированного, как видят его участники, мирового порядка, в котором доминируют США и Запад», — сказано в материале.