NYT: снижение зависимости от доллара сделает БРИКС неуязвимым

Как отмечается в газете, на государства-члены приходится более 35% объема мировой экономики, скорректированной с учетом покупательной способности. «БРИКС давно стремится стать единым фронтом, выступающим против несбалансированного, как видят его участники, мирового порядка, в котором доминируют США и Запад», — сказано в материале.
По мнению авторов статьи, одна из целей БРИКС — снижение глобальной зависимости от доллара. Сократив доминирование американской валюты, страны-члены блока изолируют себя от западных санкций, сейчас и в будущем.
«Санкции работают только потому, что доллар доминирует в мире. Это — попытка изоляции от гегемонии американской валюты», — заявлял NYT политолог Саранг Шидор.
При этом, отмечается в газете, четкого соглашения о том, чем можно заменить доллар нет. Эксперты также скептически настроены к возможностям какой-либо валюты БРИКС стать достаточно стабильной, чтобы использоваться для трансграничных платежей.
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