Новая официальная версия приложения «Сбербанк онлайн» появилась в App Store

«Это важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие. Поэтому лучше не откладывать установку новой версии: во-первых, ее довольно быстро удаляют, во-вторых, наиболее старые версии приложения 12.15, 14.3 и 14.11 будут отключены», — отметили в банке.