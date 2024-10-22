Новая официальная версия приложения «Сбербанк онлайн» появилась в App Store

«С сегодняшнего дня владельцы iPhone-смартфонов могут скачать в App Store новую официальную версию приложения “Сбербанк онлайн” под названием “Бюджет онлайн”. Для входа понадобится номер действующей карты Сбера», — сообщил банк.
Отмечается, что среди визуальных изменений — новый дизайн входа в приложение, который ранее уже стал доступен владельцам Android-смартфонов.
До конца года новых версий в App Store не появится, отметили в Сбербанке.
«Это важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие. Поэтому лучше не откладывать установку новой версии: во-первых, ее довольно быстро удаляют, во-вторых, наиболее старые версии приложения 12.15, 14.3 и 14.11 будут отключены», — отметили в банке.
После удаления из App Store клиентам придется идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения, либо вызвать сотрудника выездного сервиса (это бесплатно, но есть не во всех населенных пунктах).