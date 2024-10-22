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Nikkei Asia: страны G7 планируют сохранить активы России замороженными

Страны, входящие в G7, планируют продолжить блокировку российских активов даже после завершения конфликта. В это же время Украине обещают предоставить кредитную поддержку в размере 50 млрд долларов.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации Nikkei Asia, страны-участницы коалиции намерены оставить российские активы под арестом на неопределенное время после окончания конфликта. Это решение ожидается в ближайшем официальном заявлении лидеров G7.

В проекте заявления, которое было подготовлено при активном участии Италии, как страны, председательствующей в G7, подчеркивается, что российские государственные активы будут оставаться заблокированными.

Дополнительно отмечается, что международное сообщество предоставляет Украине кредитную линию в размере 50 млрд долларов, средства компенсируют за счет прибыли от замороженных активов.

Ранее руководство Всемирного банка заверило, что новый фонд, который создается для поддержки Украины, не будет связан с замороженными активами России на Западе или их доходами.