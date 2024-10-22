МВФ прогнозирует существенное снижение глобальной инфляции в 2025 году

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют существенное снижение мировой базовой инфляции в 2025 году до 3,5%. Об этом говорится в блоге главного экономиста МВФ Пьера-Оливье Гуринши.
«Начнем с хороших новостей: похоже, что глобальная битва с инфляцией в основном выиграна, хотя в некоторых странах ценовое давление сохраняется. После пика в 9,4% в третьем квартале 2022 года мы прогнозируем, что к концу следующего года базовая инфляция снизится до 3,5%, что немного ниже среднего показателя за два десятилетия до пандемии», — отметил Гуринша в связи с публикацией доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.
Кроме того, в большинстве стран инфляция сейчас находится в районе целевых показателей центральных банков, что открывает путь для смягчения денежно-кредитной политики властей. Главный экономист фонда назвал «большим достижением снижение инфляции без глобальной рецессии». По его оценкам, «резкий рост и последующее снижение инфляции отражают уникальную комбинацию потрясений: широкие перебои в поставках в сочетании с сильным давлением на спрос после пандемии, а затем резкий скачок цен на сырьевые товары, вызванный войной на Украине».
Замедленное снижение в развивающихся странах
Как ожидается, сокращение уровня инфляции в странах с развитой экономикой будет происходить быстрее — на 2 процентных пункта с 2023 по 2024 год и стабилизация на уровне около 2% в 2025 году, чем в странах с формирующимся рынком, в которых инфляция, согласно прогнозам, снизится с 8,1% в 2023 году до 7,9% в 2024 году, а затем будет сокращаться более быстрыми темпами в 2025 году до 5,9%. «По прогнозам, инфляция в странах Азии с формирующимся рынком будет на одном уровне с инфляцией в странах с развитой экономикой — 2,1% в 2024 году и 2,7% в 2025 году — отчасти благодаря раннему ужесточению денежно-кредитной политики и контролю над ценами во многих странах региона. Напротив, прогнозы инфляции для стран Европы с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран Африки к югу от Сахары остаются на уровне двузначных цифр из-за значительных отклонений, связанных с переносом последствий обесценивания валюты, и административной корректировки цен (Египет), и низкими показателями в сельском хозяйстве (Эфиопия)», — считают в финучреждении.
К факторам, способствующим снижению базовой инфляции, специалисты относят последствия ужесточения денежно-кредитной политики. В целом ожидается, что возвращение инфляции к целевому уровню в большинстве случаев произойдет к 2025 году.
Но фоне сокращения инфляции фонд прогнозирует, что темпы роста мировой торговли достигнут в среднем 3,25% в 2024 и 2025 году после периода почти полной стагнации в 2023 году. «Несмотря на увеличение количества международных ограничений, влияющих на торговлю между геополитически удаленными блоками, соотношение мировой торговли к ВВП, как ожидается, останется стабильным», — отмечается в докладе.