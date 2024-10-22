МВФ прогнозирует существенное снижение глобальной инфляции в 2025 году

Как ожидается, сокращение уровня инфляции в странах с развитой экономикой будет происходить быстрее — на 2 процентных пункта с 2023 по 2024 год и стабилизация на уровне около 2% в 2025 году, чем в странах с формирующимся рынком, в которых инфляция, согласно прогнозам, снизится с 8,1% в 2023 году до 7,9% в 2024 году, а затем будет сокращаться более быстрыми темпами в 2025 году до 5,9%. «По прогнозам, инфляция в странах Азии с формирующимся рынком будет на одном уровне с инфляцией в странах с развитой экономикой — 2,1% в 2024 году и 2,7% в 2025 году — отчасти благодаря раннему ужесточению денежно-кредитной политики и контролю над ценами во многих странах региона. Напротив, прогнозы инфляции для стран Европы с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран Африки к югу от Сахары остаются на уровне двузначных цифр из-за значительных отклонений, связанных с переносом последствий обесценивания валюты, и административной корректировки цен (Египет), и низкими показателями в сельском хозяйстве (Эфиопия)», — считают в финучреждении.