МВФ понизил прогноз темпов роста экономики еврозоны на 2024−2025 годы

Как следует из документа, в 2023 году экономика еврозоны выросла на 0,4%. Ожидается, что в 2024 году она вырастет на 0,8%, а в 2025-м — на 1,2%.
В докладе отмечается, что умеренный рост в 2024 году объясняется «лучшими, чем ожидалось, показателями экспорта». «Рост реальных зарплат, как ожидается, спровоцирует скачок потребления, а постепенное ослабление в денежно-кредитной политике послужит поддержкой для инвестиций», — отмечают эксперты.
Экономика ФРГ, согласно прогнозу, в текущем году не претерпит изменений, а в 2025-м — вырастет на 0,8%. Во Франции экономический рост, по оценкам МВФ, как в 2024, так и в 2025 году составит 1,1%. В Италии — 0,7% в 2024 году и 0,8% в 2025. В Испании — 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025-м.