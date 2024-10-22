МВФ понизил прогноз темпов роста экономики еврозоны на 2024−2025 годы

Экономика ФРГ, согласно прогнозу, в текущем году не претерпит изменений, а в 2025-м — вырастет на 0,8%. Во Франции экономический рост, по оценкам МВФ, как в 2024, так и в 2025 году составит 1,1%. В Италии — 0,7% в 2024 году и 0,8% в 2025. В Испании — 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025-м.