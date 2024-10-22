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Мишустин сменил руководителя Роснедр

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Казанова новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Возглавлявший Роснедра с ноября 2021 года Евгений Петров освобожден от занимаемой должности по его просьбе.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Распоряжение о назначении Олега Казанова опубликовано на сайте правительства (.pdf). Документ был подписан Михаилом Мишустиным 21 октября.

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