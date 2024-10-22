Минфин выступил за снижение доли государства в госкомпаниях до блокирующего пакета

«Если мы посмотрим на крупнейшие западные компании, то за исключением каких-то семейных компаний автопрома в Германии, может в Италии, как правило они имеют очень низкую концентрацию акционеров, 5% — там это практически уже контрольный пакет. И, конечно, мы должны потихонечку двигаться в этом направлении. Очевидно, что это вряд ли применимо в большинстве государственных компаний, государство там наверняка захочет иметь контрольный пакет. Но мы в Минфине считаем, что это может быть именно блокирующий пакет, а не контрольный и тем более не 100%», — сказал он.