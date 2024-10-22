Маркетплейсам запретят снижать цену без согласия продавца

Ведомство предлагает исключить правило «молчаливого согласия» продавца на изменение цен на маркетплейсе. В министерстве считают, что молчание или бездействие нельзя расценивать как согласие. Поэтому все корректировки стоимости, будь то наценки или скидки, которые инициирует торговая платформа, нужно обсуждать с продавцом, который должен выразить свое согласие.
Обновленная версия закона содержит шесть глав. Два раздела затрагивают общие положения и порядок вступления документа в силу. Остальные четыре главы касаются непосредственно правил взаимодействия операторов цифровых платформ с их партнерами, особенностей работы партнеров, логистической поддержки данных платформ и государственного контроля за соблюдением норм в сфере платформенной экономики.
Среди прочего, в законе появилось новое требование — отдельная маркировка товаров от иностранных поставщиков. Это необходимо, чтобы избежать их смешивания с карточками товаров и услуг, предоставляемых российскими производителями и исполнителями.
Цель документа — обеспечение безопасной и предсказуемой цифровой среды, что позволит усилить доверие к посредническим платформам и поспособствует повышению доступности товаров и услуг, а также развитию предпринимательства и конкуренции. Подобные платформы, в трактовке Минэка, включают в себя электронные торговые площадки, сервисы объявлений, мессенджеры и социальные сети, исключая финансовые и банковские платформы или государственные ресурсы.
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