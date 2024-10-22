Маркетплейсам запретят снижать цену без согласия продавца

Ведомство предлагает исключить правило «молчаливого согласия» продавца на изменение цен на маркетплейсе. В министерстве считают, что молчание или бездействие нельзя расценивать как согласие. Поэтому все корректировки стоимости, будь то наценки или скидки, которые инициирует торговая платформа, нужно обсуждать с продавцом, который должен выразить свое согласие.