Китайские банки задумались о филиалах в России

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России. Однако им будет нельзя проводить банковские операции и сделки с физическими лицами. Кроме того, им запретят предоставлять сейфы для хранения документов и ценностей. В то же время они смогут переводить средства без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах.