Каким будет курс рубля 23 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль на этой неделе пока остается слабым несмотря на приближение налогового периода. Биржевой юань вновь выше 13,5 ₽, вверх смотрят и фьючерсные контракты на доллар. Пока рубль в целом предпочитает игнорировать поддержку от подготовки компаний к фискальным платежам (их пик придется на 28 октября). Это может говорить о силе факторов давления и о том, что нацвалюта может ускорить ослабление после налогового периода. Курс главным образом определяется внешнеторговым балансом, а тот меняется не в пользу рубля — экспорт сокращается и в объемах, и в стоимостном выражении, а импорт, наоборот, бодро восстанавливается. Сдерживать рублевое ослабление помогают высокие ставки в экономике, Банк России может усилить курс ДКП еще одним повышением ключевой ставки на заседании в пятницу. По мере приближения пика налогового периода рубль может организовать ряд контратак, краткосрочный прогноз — 13,3,-13,7 рублей за юань и 95−97 рублей за доллар.