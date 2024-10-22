Каким будет курс рубля 23 октября 2024: прогноз эксперта

Факторов поддержки при этом было несколько — слабость рубля, дорожающее сырье, заявление Минфина о том, что в 2025 году компании с госучастием, в том числе «Газпром», могут показать более хорошие результаты по выплатам дивидендов. Однако ожидания ужесточения ДКП Банком России сохраняют общее давление на сентимент.
На мировых рынках ситуация была спокойной, хотя и неоднородной — в Китае биржи завершили торги в умеренном плюсе, а вот европейские и американские индексы сегодня в основном двигались в небольшом минусе.
На российском рынке завтра станут известны данные по недельной инфляции. РусГидро опубликует операционные показатели за III квартал. Совет директоров «Полюса» рассмотрит рекомендации по дивидендам.
Принципиальных изменений в динамике российского рынка до пятничного заседания ЦБ не ждем. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 октября — 2720−2820 п.
Рубль на этой неделе пока остается слабым несмотря на приближение налогового периода. Биржевой юань вновь выше 13,5 ₽, вверх смотрят и фьючерсные контракты на доллар. Пока рубль в целом предпочитает игнорировать поддержку от подготовки компаний к фискальным платежам (их пик придется на 28 октября). Это может говорить о силе факторов давления и о том, что нацвалюта может ускорить ослабление после налогового периода. Курс главным образом определяется внешнеторговым балансом, а тот меняется не в пользу рубля — экспорт сокращается и в объемах, и в стоимостном выражении, а импорт, наоборот, бодро восстанавливается. Сдерживать рублевое ослабление помогают высокие ставки в экономике, Банк России может усилить курс ДКП еще одним повышением ключевой ставки на заседании в пятницу. По мере приближения пика налогового периода рубль может организовать ряд контратак, краткосрочный прогноз — 13,3,-13,7 рублей за юань и 95−97 рублей за доллар.
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